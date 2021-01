Galante: “Conte, all’Inter buon lavoro come lo aveva fatto Spalletti. Giudizi condizionati da…”

L’ex difensore dell’Inter Fabio Galante ha parlato così, a Tiki Taka, di Inter:

«I risultati condizionano i giudizi. Sono entrati Perisic, Gagliardini e Kolarov. Tutti alti 1.85 e prendi gol di testa. Se vincevi due a uno, sarebbe stato ‘grande Conte’. Ma questo fa parte del calcio. Sta facendo un buon lavoro come lo aveva fatto Spalletti. La squadra è in crescita. Chiaro che nel calcio si deve vincere».

SU SPALLETTI – «Ho lavorato con Spalletti come osservatore e quando è arrivato Antonio non ho avuto più quel ruolo. Se è juventino o no? Non metterei in dubbio che è un professionista ed è un buon allenatore».