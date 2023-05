Galante: “Champions? In percentuale, dico 60 City e 40 Inter: ecco perché”

Questo il pronostico di Fabio Galante, "Legend" di Sport e Salute, che fa sfoggia di scaramanzie in vista della finale del 10 giugno a Istanbul

Chi vincerà la Champions il 10 giugno? "In percentuale, dico 60 City e 40 Inter". Questo il pronostico di Fabio Galante, "Legend" di Sport e Salute, che fa sfoggia di scaramanzie in vista della finale del 10 giugno a Istanbul tra la 'sua' Inter e il Manchester City. L'ex difensore, a Villa Borghese per il CSIO di Piazza di Siena, sfoggia delle scarpe nerazzurre e racconta l'emozione della finale di Coppa Italia, vinta la sera prima dalla squadra di Simone Inzaghi: "Ero allo stadio. È stata una partita difficile, perché la Fiorentina ha fatto un'ottima gara e poteva anche pareggiarla.