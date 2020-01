Galante: “Eriksen alza il livello della squadra: essere riusciti a portarlo qui a gennaio…”

Fabio Galante ha promosso il nuovo arrivato, Christian Eriksen: “Vedendo le qualità e l’esperienza del giocatore credo che darà molte soluzioni al mister, può giocare in più ruoli. Ha grandi qualità tecniche e alza il livello della squadra. Tutte le grandi squadre vorrebbero giocatori così per provare a vincere qualcosa. Serie A? Sta migliorando vedendo questi giocatori venire qui. Soprattutto essere riusciti a portarlo a gennaio e battendo la concorrenza di altre squadre e altri campionati. ci fa ben sperare anche per il campionato italiano che possa tornare ad essere tra i migliori. Il cambio di modulo stasera? Conte non deve dimostrare niente a nessuno. Al di là degli schemi, se i calciatori danno disponibilità al mister gli schemi sono solo numeri. Lui ha talmente tanta esperienza e se propone questo modulo è perché lo ha provato così”.

(Inter TV)