Galante: “È questa la forza dell’Inter. Pavard lo conosco bene. Con la Fiorentina…”

"I campioni come Lautaro si marcano con l'aiuto della squadra e del reparto, da soli è difficile, i campioni si esaltano se hanno più spazio quindi bisognerebbe avere attenzione e furbizia per limitarlo e metterlo in difficoltà in spazi stretti, magari raddoppiandolo. Potrebbe essere più pericoloso se la Fiorentina andasse in vantaggio, perché aumenterebbero gli spazi e diminuirebbero le attenzioni. Arthur e Bonaventura? Non hanno bisogno di presentazioni, sono giocatori forti e d'esperienza, l'Inter troverà difficoltà ad affrontarli insieme, il centrocampo viola è in buonissime mani. Sono molto contento per Bonaventura che con queste prestazioni ha ottenuto la convocazione di Spalletti dopo tanto tempo, riuscendo a tornare in Nazionale".