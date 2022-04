Inter-Roma, Galante: “Il gruppo è pronto per lo sprint finale, chi entra dalla panchina…”

L'analisi di Fabio Galante ai microfoni di Inter TV

Fabio Galante ha espresso la sua opinione sulla gara in programma stasera a San Siro tra Inter e Roma: "Mi aspetto una partita bella, ci sono due squadre in salute e in forma. Con il ritorno di Mou sarà una partita ancora più bella. Speriamo che l'Inter continui nel suo cammino dopo la bella partita in Coppa Italia. Penso che chi gioca e che chi entra risponda alla grande. Hanno ritrovato un'ottima condizione, Lautaro è tornato al gol dopo tanto tempo. Il gruppo è pronto per lo sprint finale".