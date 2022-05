Galante: “Inter, vinci per non avere rimpianti. Inzaghi, voto alto. Dybala…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Grazie a Simone, l'Inter a tratti è sembrata imbattibile. E dopo il calo ora si è ripresa"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport , Fabio Galante , doppio ex di Inter ed Empoli, ha parlato così in vista della sfida di questa sera.

"A questo punto della stagione, ogni partita può averle. Abbiamo visto com'è andata contro il Bologna, ma non solo. E il problema è che l'Inter sa di non poter sbagliare".

"È un giocatore interessante. Quest'anno ha dimostrato le proprie qualità, Empoli è un ambiente in cui si va a nozze: c'è serenità e quest'anno anche poca pressione. Sentendo anche come parla, Andrea mi piace come ragazzo: spero che questa stagione sia stata un trampolino e che possa migliorarsi anno dopo anno. Non va dimenticato che l'anno scorso si è allenato con giocatori importanti e ha imparato da loro. Il futuro è suo, deve darci dentro e continuare a dimostrare il proprio valore".