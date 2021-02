Galante: “Inter tra le favorite del campionato, Lazio più indietro. Ora Conte può…”

Le parole dell'ex calciatore nerazzurro su Inter-Lazio: "Conte può preparare le partite con i giocatori al 100% a livello di condizione"

Intervenuto ai microfoni di lalaziosiamono.it, Fabio Galante ha parlato di Inter-Lazio in programma questa sera. Dopo la sconfitta di Juve e Milan, la squadra di Conte ha l'occasione per scavalcare i rossoneri e allungare sui bianconeri. " L'Inter è uscita dalla Coppa Italia ma è tra le tre favorite del campionato, la Lazio la metto un po' più indietro. Hanno grandi calciatori, Milinkovic, Luis Alberto, Acerbi, che si confronteranno con quelli nerazzurri. Credo che la partita sarà complicata per entrambe".

"Tante volte ci si chiede se uscire dalle coppe dia dei vantaggio. Ricordo lo scorso campionato quando la Lazio prima del lockdown, con il solo campionato, sembrava essere la favorita per il titolo. Stava giocando alla grande, collezionando risultati importanti, e non avendo le coppe aveva dei vantaggi. Lo dico ugualmente ora per l'Inter. Conte può preparare le partite con i giocatori al 100% a livello di condizione, giocare ogni tre giorni, anche mentalmente, non è semplice".