Galante: “Partita più bella con l’Inter? Il 3-1 al Real. Porte chiuse? Ritmo da partitella”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, ha fatto il punto sullo stato del calcio italiano in tempo di coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni:

PARTITA PIU’ BELLA ALL’INTER – “Sicuramente il 3-1 al Real Madrid, entra Baggio e fa doppietta nello stadio pieno. Ci è valso il passaggio del turno. Ma anche la serata della Coppa UEFA vinta nel ’98, anche se non ero in campo, la finale Primavera in Spagna e qualche Inter-Juventus o derby col Milan”.

RIGORE CONTRO – “Durante un Inter-Juventus c’era Pippo Inzaghi che mi tiene, mi viene contro e viene dato rigore. Se c’era il VAR forse uno Scudetto nel palmares ce l’avevo. Vedo già Rizzoli domani che mi chiama e mi chiede cosa dico alla radio (ride, ndr)”.

PORTE CHIUSE – “C’è un ritmo da partitella del giovedì, e un altro problema è la concentrazione sui 90 minuti. Soprattutto se giochi in casa: è peggio. Ricordo col Livorno, eravamo addirittura in Europa League contro l’Espanyol, segnai e a fine partita dissi che se avessimo giocato col Picchi pieno non avremmo perso 2-1. Fuori sei abituato a non avere i tuoi tifosi, anche se non dà comunque una bella sensazione. Non credi a certi stadi in cui non c’è nessuno, senti cosa dice l’allenatore e i tuoi compagni”.

(Fonte: TMW Radio)