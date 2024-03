Galante: “Scudetto Inter nel derby? Sarebbe una cosa in più. L’importante…”

"Il percorso fatto dall'Inter l'anno scorso è stato bellissimo. Arrivare in finale di Champions e giocarsela con il Manchester City, vincere la finale di Coppa Italia. Quest'anno in Champions è andata male ma non dobbiamo dimenticare che in Europa ci sono squadre molto forti, l'Atletico Madrid è una di queste. Non è stata una serata fortunata, l'Inter ha avuto diverse occasioni ed è anche passata in vantaggio, sono i particolari che ti fanno passare il turno.