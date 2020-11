Galante: “L’Inter ha bisogno di vincere per cercare di giocarsi il campionato. Senza logica che…”

Fabio Galante ha analizzato Inter-Torino in collegamento con lo studio di Inter TV: “La partita contro il Real Madrid del 25 novembre 1998? Quella serata è stata per tutti una delle serate più belle nella storia dell’Inter. Giocavamo contro grandi campioni, all’andata avevamo perso. Finì in trionfo con Baggio. Quando sono un po’ triste mi riguardo quelle partite lì e mi rendono molto felice. Torino? Ho avuto la fortuna di giocare in 5 squadre e in tutte spero di aver lasciato un bel ricordo. L’Inter in questo momento ha bisogno di vincere per cercare di giocarsi il campionato fino alla fine. In questo momento neanche il più esperto di calcio azzecca qualcosa. Il Benevento ha vinto contro la Fiorentina. Questo calcio non ha più una logica. Da quando siamo ripartiti dopo il lockdown è tutto diverso. Credo che il 70% delle partite, si fossero giocate con il pubblico e lo stadio pieno, avrebbero prodotto risultati totalmente diversi. Anche in Spagna. Impossibile sapere come va a finire oggi. L’Inter sulla carta è più forte e favorita. Sempre difficile preparare le partite quando si torna dalle nazionali. Un po’ come era capitato prima del derby. Poi c’è un altro casino: quando devi rinunciare a giocatori positivi al Covid”.

(Inter TV)