Galante: “Spero l’Inter vinca lo scudetto e il Torino si salvi. Ronaldo era splendido”

Fabio Galante, per tre stagioni difensore all’Inter e per cinque al Torino: che partita si aspetta domenica?

«Difficile per entrambe, anche perché adesso si entra nella fase del campionato in cui i punti pesano, in alto come nelle parti basse della classifica. È vero che il Toro viene dalla sconfitta brutta di Crotone e l’Inter dalla vittoria bella e difficile contro l’Atalanta, ma ogni partita fa storia a sé, soprattutto senza l’ausilio del pubblico».

«Chi non le ha perde già in partenza. Devono essere al massimo per tutte e due le squadre. Per il Toro salvarsi è vincere lo scudetto, per l’Inter arrivare al tricolore interrompendo le vittorie della Juventus sarebbe meraviglioso».