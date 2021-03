Inter, acquisto sfiorato: “Conte lo ha chiesto due volte, per lui era l’uomo giusto”

Secondo Tuttosport, il tecnico nerazzurro avrebbe chiesto in due sessioni di mercato il difensore del Torino Armando Izzo

-2 ad un altro appuntamento cruciale per la rincorsa allo scudetto dell'Inter: domenica pomeriggio i nerazzurri saranno infatti ospiti del Torino di Nicola. E tra le fila dei granata, ricorda Tuttosport, c'è Armando Izzo , centrale che Antonio Conte avrebbe chiesto più volte all'Inter per completare la sua difesa a tre: "C’è Lukaku ma soprattutto Antonio Conte in panchina e l’occasione è buona per disputare un’altra grande partita. Per far vedere al tecnico interista che non si sbagliava sul suo conto.

L’allenatore nerazzurro, infatti, sia nel mercato estivo sia nella finestra invernale aveva chiesto ai suoi dirigenti di acquistargli il difensore granata considerato l’uomo giusto per rimpolpare la sua difesa a tre. Ma non si è fatto nulla per due motivi. Il primo è che i granata non lo hanno dato via, il secondo è che l’Inter non aveva la disponibilità finanziaria richiesta da Cairo per poter intavolare una trattativa vera e propria visto che successivamente non ha potuto neppure concretizzare lo scambio con la Roma tra Sanchez e Dzeko (tra i due giocatori c’era una notevole differenza di ingaggio)", si legge.