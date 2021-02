Galderisi: “Conte sta bluffando, ha capito una cosa. Con la Lazio segnale importante”

Le parole dell'ex calciatore e ora allenatore Galderisi dopo la vittoria per 3-1 dell'Inter sulla Lazio a San Siro

Giuseppe Galderisi, ex calciatore e ora allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dopo il successo dell'Inter per 3-1 sulla Lazio: "L'Inter non poteva sbagliare e non ha sbagliato. È stata compatta, conta molto su Lautaro e Lukaku. Con Eriksen vicino a Brozovic i tempi di gioco aumentano. L'Inter ha dimostrato di sapersi compattare e di giocare sempre unita. La Lazio si è vista poco, mentre la squadra di Conte dimostrava sempre di poter essere devastante".