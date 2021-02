Pecci: “Lukaku non ha giocato benissimo. Decisivo da 7, gli 8 e 9 si danno ai Mondiali”

Eraldo Pecci, ospite della Domenica Sportiva, ha dato i suoi voti all'Inter dopo la vittoria contro la Lazio

Marco Macca

Ospite come di consueto della Domenica Sportiva, l'ex calciatore Eraldo Pecci ha dato i voti all'Inter di Antonio Conte dopo la vittoria contro la Lazio.

"Se dovessi pagare un biglietto lo farei molto più volentieri per vedere il centrocampo della Lazio, molto più godibile rispetto a quello dell'Inter. Allora, ho dato 7 a Lukaku, perché è stato fortunato a trovarsi sul rimpallo e bravo a tirare nel tirare il rigore e forte nella progressione per poi dare la palla a Lautaro. Gli va riconosciuto che ha segnato 16 gol con 4 rigori, come Ronaldo".

Jacopo Volpi, conduttore della Domenica Sportiva, interviene: "Posso dirti che sei stato un po' stretto con il voto a Lukaku?". Pecci risponde: "No, per me è stato decisivo, ma non ha giocato benissimo. Sette è molto ragazzi, gli 8 e i 9 bisogna darli in finale dei Mondiali, a Baggio e Maradona".

Poi, voti a Eriksen e Skriniar: "Al danese do 6,5, perché è un personaggio sempre discusso e fino a poco tempo fa sembrava che non gliene fregasse niente. Il suo comportamento era menefreghista e pareva fuori dal progetto, contro la Lazio l'ho visto invece coinvolto. Skriniar? Ha giocato bene, potevo dargli anche 7. Conte da 6, perché per me ha giocato meglio la Lazio, ma lui ha vinto".

Tardelli, incaricato di dare i voti alla Lazio, dà invece 6,5 a Inzaghi: "Sì, perché la Lazio per me ha fatto la partita. I giocatori, però, non hanno dato quel qualcosa in più che serviva".

(Fonte: Rai Sport - La Domenica Sportiva)