Galderisi: “Inter imprendibile, è una squadra che sa quello che vuole. Barella…”

Ospite di Sky Sport, l'ex giocatore ha parlato del campionato dell'Inter.

"Nel momento in cui è andata sotto, la partita è cambiata. È una squadra che sa quello che vuole, ha i giocatori ideali e la convinzione di vincere contro chiunque. Barella? Lo vedi dalla cattiveria con cui vive la partita, si arrabbia per qualsiasi cosa, vuole sempre di più. È un grande campione e crede fortemente in quello che fa, ha voglia di vincere e trascinare. Il Verona è una squadra molto pericolosa, andrà sicuramente a fare la sua partita cercando di mettere in difficoltà l'Inter. Non è una squadra da sottovalutare".