Galderisi: “Inter-Juve? Molto tattica se non si sblocca subito. I primi 15’…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del derby d'Italia in programma domenica sera al Meazza

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato ospite l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Galderisi . Queste le sue considerazioni su Inter-Juventus: "I primi 15' ci sarà aggressione, energia, ma sarà di studio. Se non si sblocca subito sarà una partita molto tattica. La Juve sta bene, sono molto curioso di vederla. L'Inter sa creare situazioni, quando riparte ti fa male perché ha qualità, velocità, tecnica".

"E' partito in modo fantastico, potevo potesse mantenere un certo ritmo ma se poi qualche giocatore è mancato e ci sono stati tanti problemi...per me non ha una rosa più forte della Juventus, davanti stanno andando meglio. La Juve deve approfittare delle prossime partite, perché quando l'Inter riprenderà le coppe perderà qualcosa".