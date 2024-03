A commentare i temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Giuseppe Galderisi , ex calciatore e tecnico.

Come valuta l'Italia in queste amichevoli, dove si è ispirato all'Inter di Inzaghi?

"Credo sia fondamentale, come dice, l'intercambiabilità di ruoli per le convocazioni. Deve avere giocatori che sappiano fare più ruoli, a seconda degli avversari. Ha un gruppo unito per ora, di ragazzi giusti. Vuole giocatori e uomini veri. Chi sa fare più ruoli sarà avvantaggiato nella scelta".