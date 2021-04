Galeone: “Conte ha costruito l’Inter con qualità. La Juventus con Pirlo…”

Le parole del tecnico: "La pecca di Pirlo è che secondo me è ancora troppo giocatore. Vorrebbe fare delle cose come se in mezzo al campo ci fosse ancora lui"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Giovanni Galeone, allenatore, ha parlato così della Juventus e della stagione sotto la guida di Andrea Pirlo: "La squadra non è stata costruita secondo me benissimo, la Juve ha avuto dei momenti in cui ci sono stati dei giocatori che hanno fatto la differenza, penso all'inizio con Kulusevski, poi Ronaldo, poi Morata e alla fine Chiesa che aveva iniziato malissimo e poi è diventato determinante. La Juventus ha avuto dei momento in cui ha sfruttato i singoli, ma non è mai stata una squadra ben delineata.

La Juventus nel girone d'andata era a due punti da un'Inter che era in piena crisi dopo l'uscita dalla Champions, era il momento in cui doveva sfruttare i problemi dei nerazzurri. Conte invece è riuscito pian piano a costruire la squadra mettendo qualità con Eriksen, Perisic, Brozovic. La Juventus invece non ha ancora una formazione tipo. Come si fa a pensare alla difesa a tre adesso? È un po' come quando a inizio stagione Conte giocava con D'Ambrosio, Skriniar e Kolarov che poi alla fine non ha più giocato. La pecca di Pirlo è che secondo me è ancora troppo giocatore, si innamora di una soluzione e poi da lì la lettura della partita diventa difficile. Vorrebbe fare delle cose come se in mezzo al campo ci fosse ancora lui, ma non c'è".