GdS – Inter, Conte chiude il cerchio: può eguagliare Mou o il maestro Trap

L'Inter attende la festa scudetto e La Gazzetta dello Sport ricorda i successi di Mourinho e Trapattoni: Conte può chiudere il cerchio

L' Inter va a caccia dell'aritmetica per festeggiare il 19esimo titolo della sua storia. La squadra di Antonio Conte potrebbe ottenere la certezza già nel weekend in caso di successo e mancata vittoria dell' Atalanta domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo .

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Conte potrebbe 'eguagliare' Mou: "Guardando al passato, pure la prima Inter di Mourinho festeggiò lontano dal campo, servendosi – era il 16 maggio 2009 – della sconfitta del Milan a Udine".

In caso di festa rinviata all'8 a San Siro si potrebbe chiudere un cerchio: "L’Inter infatti non festeggia uno scudetto a Milano dal 1989: era la squadra dei record, quella di Matthäus ma soprattutto di Trapattoni, il tecnico che Conte ha sempre indicato come maestro".