Galeone: “Inter mi ha un po’ deluso. Perisic era troppo importante. Allegri…”

Intervenuto nel corso della trasmissione 'Tempi Supplementari', in onda su Vikonos Web Radio/Tv, Giovanni Galeone ha parlato delle italiane impegnate in Champions. "Il Milan sta benino, l’Inter ha un girone terribile ma è in forma, contro il Bayern però non si può vincere, dovranno lottare con il Barcellona per il secondo posto. Il Napoli, invece, se non fa pazzie ha dimostrato di poter andare avanti, già agli ottavi di finale. Se poi arrivi tra le prime otto d’Europa, è il massimo della vita…”.