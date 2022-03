Galeone: “Inter la più forte, anche se ora gioca da cani. Inzaghi in difficoltà”

Il tecnico ha parlato delle difficoltà che l'Inter e Inzaghi stanno riscontrando nelle ultime settimane

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, Giovanni Galeone ha parlato delle squadre in lotta per lo scudetto. Il tecnico si è soffermato anche sulle difficoltà che sta riscontrando l'Inter nelle ultime settimane. "Secondo me la più forte è ancora l’Inter, anche se ora sta giocando da cani ora. Inzaghi che deve gestire 20 giocatori ora sta avendo difficoltà. Il Napoli sta meglio di tutte. Vedo il Napoli messo meglio rispetto al Milan. I rossoneri non mi sembrano al meglio della forma, ci sono solo Leao e Theo Hernandez che rappresentano due frecce importanti sulla sinistra. Il Napoli con la Lazio l’ho visto bene, ora recupera anche Lobotka".