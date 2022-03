Gosens: “All’Inter gruppo forte e affiatato. Il mio esordio momento speciale”

Le parole dell'esterno tedesco: "All’Inter ho trovato un bell’ambiente, con giocatori importanti ma anche molto disponibili e affiatati"

I giocatori tedeschi? Hanno scritto la storia qui, mi viene in mente Andy Brehme perché ha giocato in un ruolo simile al mio, un esempio. Non ho fatto una gavetta tradizionale ma ho avuto grandissima determinazione e questo aumenta ancora di più l’orgoglio di aver firmato per un grande club come l’Inter. Mentalità e disciplina sono state fondamentali nella mia carriera. Sono arrivato fino a qui perché ho sempre avuto la giusta motivazione, la spinta di dare sempre qualcosa in più.