Galeone: “Juve e Inter in pole. Inzaghi bravo, ma non sarà facile. A destra arriverà…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone parla della lotta scudetto in vista della nuova stagione di Serie A. L'allenatore mette in pole Juve e Inter. "Sul mercato l’unica squadra che per ora si muove bene e con chiarezza è il Milan. Dobbiamo aspettare gli sviluppi di acquisti e cessioni, ma in pole position metto Juve e Inter, con la Juve leggermente davanti".