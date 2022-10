Galeone: “La Juventus è scarsa, non so come facevano a dire che poteva vincere lo scudetto”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Giovanni Galeone non ha risparmiato aspre critiche alla Juventus di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa:

"La Juventus è scarsa, non so come facevano a dire che poteva vincere lo scudetto. Il calcio che si gioca in Italia è una schifezza. Solo il Napoli fa un bel gioco e fa divertire".