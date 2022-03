Galeone: “Scudetto? Dico ancora Inter. Soffre ma ha dalla sua la fortuna”

Le parole del tecnico: "Ieri non so come sia stato possibile non assegnare il rigore per il fallo di Ranocchia, era nettissimo"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Giovanni Galeone, ex allenatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Il Napoli non mi ha sorpreso: è una squadra forte, competitiva, in grado di restare nelle primissime posizioni fino alla fine del campionato. Spalletti ha vinto tanto all’estero, è arrivata l'ora di trionfare anche in Serie A. Ma al momento vedo ancora favorita l’Inter, nonostante i due punti persi di ieri con il Torino di Juric. L’Inter soffre ma ha dalla sua la fortuna, vedi i gol negli ultimi minuti e quindi è lì. Ieri non so come sia stato possibile non assegnare il rigore per il fallo di Ranocchia, era nettissimo, sono allibito. Grave ingiustizia per il Torino".