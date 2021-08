Galeone: “Scudetto? Juve in prima fila dopo che l’Inter ha ceduto Lukaku”

Intervistato da Tuttosport, Giovanni Galeone parla della lotta scudetto

"Per lo Scudetto in prima fila da sola, dopo che l’Inter ha ceduto Lukaku. Delle altre il Napoli secondo me è il più pronto a lottare. In Champions Max ha sempre fatto bene: arrivare tra le prime quattro sarebbe già da fenomeni, poi tutto può succedere".