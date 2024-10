Così l'ex allenatore: "Le altre contendenti? Il Milan non la vedo all’altezza, l’Inter è la più forte ma ha problemi in difesa e la Juve non so"

Marco Astori Redattore 9 ottobre 2024 (modifica il 9 ottobre 2024 | 12:31)

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Giovanni Galeone, ex allenatore, ha parlato così della corsa scudetto: "All’inizio non avrei detto Napoli. Soprattutto dopo Verona. Devo dire che nel lavoro di Conte ha avuto anche un pizzico di fortuna che nel calcio non guasta mai. Detto ciò il Napoli ha una sua identità ed è uguale all’identità di Conte.

Antonio ha rigenerato quei calciatori che l’anno scorso ha deluso. Mi viene in mente Lobotka soprattutto. E’ ritornato quello dello Scudetto. Le altre contendenti? Il Milan non la vedo all’altezza, l’Inter è la più forte ma ha problemi in difesa e la Juve non so: non prende gol, gioca benino ma non mi convince ancora. Conte ha rigenerato quei calciatori che l’anno scorso ha deluso".