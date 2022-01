Galia: “Dybala? Se uno tiene a rimanere in un club, non deve fare solo…”

Le parole dell'ex calciatore: "Dybala? C'è anche da dire che è una storia un po' lunga, forse entrambe le parti sono un po' stanche"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Roberto Galia, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Se uno ci tiene a rimanere in una società, non deve fare solo una scelta basata sui soldi. C'è anche da dire che è una storia un po' lunga, forse entrambe le parti sono un po' stanche e vogliono arrivare solo ad una soluzione comune. Nel momeno in cui va via Ronaldo, l'unico giocatore determinante è Dybala. Io lo vorrei vedere l'anno prossimo, ma con un reparto offensivo adeguato. Quello di oggi non lo è".