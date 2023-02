Filippo Galli: “Champions? L’Inter col Porto non avrà vita facile”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter col Porto non avrà vita facile. Il Napoli ha qualche percentuale in più per il passaggio del turno"

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Filippo Galli, ex calciatore, ha parlato così dell'imminente impegno in Champions League delle squadre italiane: "Il Napoli è una squadra che gioca il calcio più moderno in Italia, il Milan troverà la squadra più complicata sulla carta: sappiamo come Conte prepara questa partita. Anche l'Inter col Porto non avrà vita facile. Il Napoli ha qualche percentuale in più per il passaggio del turno".