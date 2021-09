Galli: “Sconfitta con l’Inter? Il lavoro non deve essere messo in discussione”

L'ex portiere della Fiorentina ha parlato della sfida di domani sera al Franchi tra la squadra viola e l'Inter di Inzaghi

"Quest'anno si va allo stadio con la voglia di essere protagonisti durante la partita e non attendere quello che fanno gli avversari. Contro l'Inter la Fiorentina non dovrà snaturarsi, ma giocare sulla falsariga delle altre partite disputate. Passo falso con Inter? La crescita di una squadra passa anche da questo, visto che con il k.o. dell'Olimpico si sono create le basi per inanellare tre vittorie di fila. Non possiamo mettere in discussione tutto per una sconfitta, altrimenti non abbiamo capito nulla e sarebbe meglio seguire il curling".