Galli: “Gnonto? A 20 anni ha giocato all’estero come Bellanova. Mi domando…”

Le parole dell'ex calciatore: "Gnonto è veloce, gli piace far fare gol agli altri, caratteristica difficile da riscontrare in un giovane"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Giovanni Galli, ex calciatore, ha parlato così di Willy Gnonto dopo la sua performance con la maglia dell'Italia: "A vent’anni ha giocato all’estero, come lo stesso Bellanova. Io mi domando perché i club stranieri vengono a prendere i giocatori italiani, e in Italia facciamo altrettanto con gli stranieri. Gnonto è veloce, gli piace far fare gol agli altri, caratteristica difficile da riscontrare in un giovane", le sue parole.