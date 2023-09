Galli: “Inter ben costruita, struttura forte. Pavard? Non sarà facile…”

Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha parlato dei reparti arretrati di nerazzurri e rossoneri e non solo a pochi giorni dal derby di campionato. Queste le sue considerazioni ai microfoni di TuttoSport:

«Sì, in termini generali, magari non che dopo tre partite non avessero subito nemmeno una rete. La struttura è forte, sanno difendere bene anche pressati. A me l’Inter piace come è stata costruita. Credevo già prima del via del campionato che molta della forza dei nerazzurri si basasse sulla forza difensiva».