Intervenuto ai microfoni di TMW, Giuseppe Galli, presidente dell'Assoagenti, ha parlato così della conquista da parte dell'Inter dello scudetto: "È la squadra più forte del campionato. Anno scorso lo ha vinto il Napoli, quello prima il Milan, ma lo hanno perso i nerazzurri. Ripeto, sono la squadra più forte. I dirigenti dell'Inter sono di alto, alto livello, su questo non ci piove. I nerazzurri, come la Juventus e il Milan, sono abituati a vincere e ora è il loro momento. A volte capita che abbia successo una squadra diversa da queste tre, ma alla fine vincono le solite. Già è una squadra forte, con Zielinski e Taremi... Ovvio che nel mercato, se c'è un'occasione, non se la faranno scappare, ma l'Inter non ha bisogno di cambiamenti. L'importante è la continuità, poi l'allenatore è cresciuto tantissimo".