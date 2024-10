Galli: “Inter, rosa straordinaria. Milan? Momento non facile perché…”

Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, intervenuto a margine del 'Festival dello Sport' di Trento in mixed zone, si è soffermato anche sulla lotta nelle parti alte della classifica di Serie A: "Conte sta dando una grossa impronta al Napoli. Lì davanti poi c'è l'Inter che ha una rosa straordinaria. E attenti alla Juventus di Thiago Motta. Mi auguro che il Milan rientri in fretta nel gruppetto di testa".