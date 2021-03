Galliani: “Covid? Ero al tavolo con Marotta e Ausilio. Lì tutti contagiati”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha raccontato la sua lotta contro il Covid

Si ricorda come si è contagiato?

Giornata infausta in tutti i sensi...

Cominciata male e finita peggio. Dopo la partita sono andato a Roma per le elezioni federali: ho viaggiato in treno con Marotta, Ausilio, Capellini (a.d., d.s. e avvocato dell’Inter, ndr) e abbiamo cenato all’hotel Cavalieri anche se io avevo programmato di farlo da solo in camera. Adesso che ci penso il tavolo era abbastanza piccolo... Risultato: tutti contagiati».