Daily Star – Inter vuole chiudere Aguero. C’è la fila di big europee su Lukaku e Lautaro

I due attaccanti dell'Inter sono seguiti da grandi squadre e il club nerazzurro potrebbe aprire solo in in un caso

L'Inter guarda sempre con grande attenzione il mercato degli svincolati. Tra i giocatori con il contratto in scadenza il prossimo giugno c'è anche l'attaccante del Manchester City Sergio Aguero . L'argentino piace al club nerazzurro e a Conte e l'Inter sembra essere a buon punto con la trattativa per portare in Serie A il Kun, secondo quanto riporta il Daily Star.

Oltre alla ricerca di potenziali rinforzi per la prossima stagione, l'Inter deve difendersi dagli attacchi delle big europee per i suoi due attaccanti. Lo scorso anno per Lautaro Martinez c'è stato l'assalto del Barcellona, la prossima estate potrebbe farsi sotto qualche altro club. E anche per Lukaku c'è la fila: prima il Manchester City, poi il Chelsea e infine anche Real Madrid e Barça. L'Inter per il momento non prende in considerazioni offerte per i suoi attaccanti, ma eventuali proposte allettanti potrebbero essere valutate nel caso in cui Aguero accettasse l'offerta nerazzurra.