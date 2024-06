Intervenuto a Parma per il Festival della Serie A, Adriano Galliani ha parlato dell'acquisto di Desailly e di come aveva gestito col suo arrivo l'infortunio di Boban e l'acquisto del francese in un momento di difficoltà finanziaria del Milan. «Nel 1993 la società era fortemente indebitata, ci era stato imposto un ad di gruppo, Tatò, e tutti gli ad dell'azienda - e io ero ad di Milan e Mediaset - dovevano avere la sua controfirma su tutte le spese fatte. Io ero in Francia, Desailly costava dieci miliardi e capisco che se chiamo Berlusconi mi dice no non posso prenderlo. Se mi dice di sì è un casino con l'ad di gruppo e di chiamare l'ad di gruppo neanche mi viene in mente. Quindi spendo i dieci miliardi senza dire niente a nessuno», ha spiegato.