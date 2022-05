Monza, Galliani: “I miei figli mi hanno chiesto di battere l’Inter. Sul mercato…”

Intervistato da Repubblica, Adriano Galliani ripercorre la stagione del Monza

Intervistato da Repubblica, Adriano Galliani ripercorre la stagione del Monza culminata con la storica promozione in Serie A. "Sognavo di arrivare in A con la squadra della mia città, ma preferivo arrivarci vivo: così ho visto ben pochi minuti di questi play-off. A Pisa, sul 2-2 me ne sono scappato in uno stanzino e loro hanno segnato. Ma i supplementari li ho resistiti tutti. Un’emozione pazzesca. Prima, avevo pranzato a Livorno con Allegri".