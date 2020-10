Inter, Bastoni e Nainggolan si sono allenati. Eriksen, si può dare di più: arrivano le chance

Quando si cade, si cade. Poi conta come ci rialza. Quella nel derby è stata una batosta per l’Inter ma non c’è niente di irreparabile, l’importante è saper reagire e ricominciare. Arrivano buone notizie dalla Pinetina. Bastoni e Nainggolan sono risultati negativi al tampone, si sono allenati oggi individualmente e ci saranno mercoledì in Champions. Come Sensi, che era squalificato nella gara col Milan. Gagliardini invece non si è ancora negativizzato e ci sarà ancora da aspettare. Radu e Young faranno i loro test nelle prossime ore.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, contro i tedeschi del Borussia M mercoledì (alle 20.45) o contro il Genoa, nella gara di campionato di sabato (alle 18), Conte potrebbe dare una chance dal primo minuto ad Eriksen. Dal danese ci si aspettava di più anche quando è stato mandato in campo nel derby. Poca incisività per uno che deve combattere per conquistarsi il posto e la fiducia del tecnico, non è sembrato un buon segnale. Ma gli impegni sono tanti: riscattarsi e imporsi sono le sue parole d’ordine.

(Fonte: CdS)