Galliani: “Gli arabi? Prima di Inter-Monza penso solo ai due attaccanti di Inzaghi”

Abbiamo un ad, che sarei io, che è nato a Monza e Pessina nato a Monza e ci teneva molto Berlusconi. Il senso di appartenenza sì ma non cerchiamo Colombo solo perché è nato a Vimercate. Però meglio sia nato a Vimercate che da un'altra parte.

-Come ci si difende dagli arabi?

Discorso troppo complesso da fare prima di Inter-Monza. Berlusconi aveva detto che la Premier ci avrebbe surclassato e che poi sarebbero arrivati gli arabi ed è successo. Sicuramente io ora sto pensando agli attaccanti dell'Inter che andranno nell'uno contro uno perché ho già capito cosa vogliono fare. E poi sicuramente bisogna vedere come sono posizionati gli arabi a livello industriale e cosa posseggono per capire perché sono nel calcio.

