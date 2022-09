Galtier: “Delusi per non aver preso un difensore centrale, il PSG ha fatto il massimo”

Christophe Galtier, tecnico del Paris Saint-Germain, nella conferenza stampa a due giorni dal match contro il Nizza è tornato a parlare di mercato: "Siamo rimasti delusi per non aver preso un difensore centrale in più con tutti gli impegni che abbiamo. Ci attende una lunga serie di partite intense, per questo ci sarebbe piaciuto avere un difensore extra. Ci sarebbe piaciuto anche avere un attaccante con caratteristiche diverse, che ci potesse dare opzioni differenti in certe situazioni. È raro essere completamente soddisfatti in una sessione di mercato. Sappiamo che Luis Campos e il presidente hanno fatto il massimo per renderci felici". Un riferimento a Milan Skriniar e all'Inter?