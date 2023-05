Galtier: “Messi? Decisione del club. C’è un grande divario tra ciò che si può scrivere…”

Sospeso per due settimane per un viaggio non autorizzato, la domanda è se Lionel Messi continuerà a giocare per il Psg. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Christophe Galtier ha affrontato l'argomento: "Sono stato informato all'inizio della settimana dalla mia dirigenza della decisione presa di sospendere Leo".