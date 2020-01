Gamberini: “Lukaku impressionante. Eriksen talento straordinario, lo step più difficile…”

Ospite negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Gamberini ha parlato dell’arrivo di Eriksen all’Inter e ha elogiato Romelu Lukaku. Questo il commento dell’ex difensore: “Lo step più difficile sarà entrare in sintonia con i principi di gioco di Conte. Sicuramente partirà da interno, ma le qualità di Eriksen saranno soprattutto alzare il tasso tecnica in zona di rifinitura. Avrà bisogno di un po’ di tempo, ma è un giocatore di tasso tecnico e talento straordinario e questo lo aiuterà molto. Per quanto riguarda Lukaku, è un giocatore dal punto di vista fisico è straripante e questo lo rende uno degli attaccanti al momento più forti in Italia. Per il sistema di Conte è perfetto. Vederlo dal vivo è impressionante, ha una stazza imponente, è un giocatore mobile, non è statico“.

(Sky Sport)