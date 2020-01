Romelu Lukaku ha l’animo da capitano. Dentro e fuori dal campo la sua presenza è fondamentale per fare gruppo. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina e il conseguente passaggio del turno l’attaccante ha festeggiato con una diapositiva della squadra. Romelu non si è dimenticato di dare il benvenuto ufficiale ai due nuovi arrivati, che hanno esordito oggi: Eriksen e Moses. La gioia per la conquista della semifinale corre anche sui social…