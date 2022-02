Garanzini: “Serie A? Difficile dire come finirà. Ma se l’Inter non fa più gol…”

L'analisi del giornalista: "Chiamatelo campionato al meno, al ribasso, a ciapanò. Basta un po' di memoria per stabilire che quelli davvero appassionanti erano diversi"

Tra le pagine dell'edizione odierna de La Stampa, Gigi Garanzini , giornalista, ha analizzato così la corsa scudetto in Serie A: "Chiamatelo campionato al meno, al ribasso, a ciapanò. Chiamatelo come vi pare, ma basta un po' di memoria per stabilire che quelli davvero appassionanti erano diversi. Ne manca un terzo - scarso - fa dunque ancora a tempo ad impennare. Il meglio lo ha offerto il Napoli d'autunno, prima della strage d'infortuni dei suoi leader. Poi è arrivata la grande striscia di risultati, ma anche di gioco, dell'Inter, mentre il Milan senza mai davvero incantare ha dimostrato anche nei momenti difficili di avere un'anima.

Cosa che non è riuscita all'Atalanta, e sta cominciando a riuscire invece alla Juventus: grazie allo strepitoso innesto di Vlahovic e a dispetto di un organico che i continui incidenti del mestiere hanno ridotto davvero all'osso. Come andrà a finire è impossibile dire. Ma è chiaro che se l'Inter non fa più gol, e il Milan invece sì ma non riesce poi a difenderlo, uno scudetto che sembrava destinato a San Siro, dall'una o dall'altra parte, sta invece tornando in palio. La Juve di Vlahovic i gol li fa eccome: ma se poi li difende come a Empoli, contro squadre più forti, siamo daccapo".