Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport di oggi, Luigi Garlando si è concentrato sulle pretendenti per i vari trofei internazionali. E a proposito di Champions League ha sottolineato ancora le possibilità dell'Inter di Simone Inzaghi.

Si legge: "Al City va di diritto il ruolo di favorita della manifestazione. Ma l’Inter, che nella finale di Istanbul se l’è giocata alla pari, sa che può rifarlo. E lo sa pure Guardiola. Anche perché i nerazzurri sono cresciuti in convinzione dopo il passaggio in Turchia e nella qualità di gioco durante il campionato in corso. E hanno un Thuram in più. Calhanoglu e Lautaro sono più determinanti di prima.