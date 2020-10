Il giorno dopo Benevento-Inter, Luigi Garlando ha commentato la vittoria dei nerazzurri ai microfoni di Radio Sportiva. Questo il commento del giornalista della Gazzetta dello Sport: “L’Inter si sta adeguando ad un calcio offensivo, quello che si vede in Europa e che facciamo fatica ad abbracciare in Italia. Con tutta la qualità dei giocatori in campo è giusto che l’Inter lo faccia. I cambi saranno un fattore importantissimo del campionato“.

(Radio Sportiva)