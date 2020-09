VIDEO / Benevento-Inter 2-5: Hakimi è una furia. Sanchez-Young, tutto nasce da loro

Gara di carattere da parte della formazione di Antonio Conte che trova a Benevento la seconda vittoria in campionato (su due gare) e sale a 6 punti in classifica in vista della gara di domenica contro la Lazio. Al Vigorito partono fortissimo i nerazzurri che passano dopo 60 secondi grazie alla combinazione Hakimi-Lukaku. Il Benevento accusa il colpo, prova a reagire, e la gara sale di ritmo. Tiene bene l’Inter che trova il raddoppio con Gagliardini, bravo poi a servire Lukaku per il terzo gol. Gara che sembra messa in cassaforte dopo 30 minuti ma i ragazzi di Inzaghi non mollano e accorciano con Caprari che sfrutta l’indecisione di Handanovic. Sale in cattedra Hakimi allora che cala il poker in finale di tempo. Nella ripresa Lautaro fa rifiatare Lukaku, il Toro timbra il cartellino con un gol fotocopia di quello messo a segno contro la Fiorentina. Il tempo di segnalare l’errore di Perisic e la rete di Caprari e la gara volge al termine.

Buona prova l’undici di Conte che ha dato buona prova di carattere soprattutto dai nuovi. Bene Kolarov in difesa, devastante Hakimi sulla corsia destra, bene anche Vidal che va vicinissimo al primo gol in nerazzurra. Da segnalare la bella prestazione di Young e Sanchez. Sono loro i plus di questa partita, sempre nel vivo delle azioni, buoni spunti e assistenza costante per i compagni.