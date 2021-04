Garlando (GdS): “Inter paradosso di successo. Conte? Una cosa lo fa godere”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, analizza la vittoria dell'Inter di misura contro il Sassuolo a San Siro

"Ancora più legittimi gli abbracci interisti a San Siro: 11 punti sul Milan a 9 turni dal termine, di cui 4 contro squadre della metà bassa. Conte è a un passo dal titolo. Sta per chiudere il ciclo storico dei 9 scudetti juventini che ha aperto di persona nel 2012: è l’Alfa e l’Omega di Andrea Agnelli. Non è difficile immaginare quanto la cosa lo faccia godere. Con quella prima Juve finì imbattuto e subì solo 20 gol. Con questa Inter ha perso solo 2 match e incassato 27 reti, solo 4 nelle 10 del ritorno. Dalla BBC a Skriniar, De Vrij, Bastoni il centro del potere è sempre la difesa. Però l’Inter ha anche il miglior attacco: 68 gol, come l’Atalanta. La Lu-la è arrivata a 36, molti dei quali costruiti in coppia, anche senza squadra a traino. Basta la miccia di un lancio per farli esplodere. Difesa, ma anche attacco. Conte ha portato al potere un paradosso di successo, la versione moderna e vincente della Pazza Inter: ha numeri dominanti (11 punti sulla seconda), ma concede il 71% di possesso in casa sua a un Sassuolo sfigurato dalle assenze".