Repubblica – Conte all’Inter nel 2021/22? Zero dubbi. Ed è anche probabile che…

Il quotidiano fa il punto sul futuro del tecnico, che sarà nerazzurro sicuramente anche il prossimo anno

La testa è solo sul campo, ma è chiaro che il futuro va programmato in tempo. Ecco perché all'Inter si ragiona anche su quella che sarà la prossima stagione, che, secondo Repubblica, parte con una certezza: Antonio Conte sarà ancora l'allenatore nerazzurro. Si legge sul quotidiano: "Se l'ex ct sarà all'Inter anche la prossima stagione - e non c'è dubbio che lo sarà - avrà eguagliato per durata il proprio periodo juventino. Se gli sarà rinnovato il contratto oltre il 30 giugno 2022 - ed è probabile succederà - come allenatore sarà stato più interista che juventino. In via Liberazione, quartier generale nerazzurro, di rinnovi non se ne firmeranno prima della fine del campionato. Vale per Lautaro e Bastoni (squalificato come Brozovic) e vale per l'allenatore, chiamato a portare a termine l'impresa quasi compiuta: riportare lo scudetto a Milano e troncare a 9 il filotto dei trionfi juventini, da lui stesso inaugurato nel 2011/2012.